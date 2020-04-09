Ольга Зарубина шокирована новостью о смерти первой супруги Александра Малинина

По словам певицы и актрисы, она очень болезненно восприняла известие о ее смерти.

Певица и актриса Ольга Зарубина заявила, что новость о смерти первой супруги музыканта Александра Малинина, ее второго мужа, шокировала ее.

Напомним, что на днях сын звезды от первого брака Никита Малинин сообщил, что его мать Инна Курочкина скончалась.

«Я восприняла это известие очень болезненно! До сих пор не могу оправиться от шока! Не ожидала, что такое может произойти. Она же еще совсем молодая женщина – даже шестидесяти не было». Ольга Зарубина

Как отметила Зарубина, в жизни она встречалась с Курочкиной всего один раз. При этом наслышана, что ее называют разлучницей. Но это вовсе не так.

По словам Зарубиной, она не знает обижалась или нет на нее Курочкина. Певица вспомнила, что первая жена Малинина всегда отзывалась нелестно о музыканте, говоря, что он приходящий и уходящий муж. Как считает Зарубина, если бы у нее не случился роман и брак с Малининым, то он все равно ушел бы от Курочкиной, потому что мужчина в молодости был очень ветреным, сообщает «Собеседник».

Отметим, что уже много лет Александр Малинин счастлив в браке с третьей женой, врачом Эммой Малининой. У них двое детей-близнецов Фрол и Устинья. О своих прежних женах исполнитель предпочитает не распространяться и не рассказывать. При этом та же Ольга Зарубина расстроена, что певец не помогает их совместной дочери Кире, которая уже много лет живет в Америке. Как отмечала ранее беседах с журналистами Зарубина, Малинин не интересуется судьбой дочери и не собирается на ее свадьбу.