«Он не хотел от меня детей»: Чудакова ушла от мужа-бизнесмена, который на 17 лет старше ее

Актриса Ольга Чудакова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, почему рассталась со вторым мужем бизнесменом по имени Алексей. Он на 17 лет старше ее.
«Он появился в моей жизни в тяжелый момент. Мы потеряли как раз друга, я и мой брат. Я пережила в тот период еще и предательство молодого человека, который тогда у меня был. Он мне изменил. Это известный журналист. Это, наверное, самый тяжелый период был в моей жизни».
С Алексеем, который стал ее вторым мужем, у них сначала был гостевой брак.
«Потом мы съехались, снимали квартиру. Я забрала сына от первого брака Никиту от родителей. Алексей – бывший военный. Он сдержанный на проявление эмоций. Отношения с моим сыном Никитой у него были правильно и дипломатически выстроены. Десять лет я жила как у Христа за пазухой.
А потом в мою голову пришла мысль, что я хочу дочку. При этом врачи вертели пальцем у виска и говорили, что мне больше не суждено иметь детей. У Алексея не было активного желания заиметь со мной детей. А потом он и вовсе сказал, что не хочет ребенка. Это был удар. Было ощущение, что я ослышалась. Я не понимала, почему он сказал нет», — отметила она.
В итоге актриса ушла от мужа.
«Он моего поступка так и не понял. Он думал, что желание не иметь ребенка с ним вовсе не причина, чтобы разводиться. Он, возможно, просто боялся взять ответственность за еще одну жизнь», — заметила Чудакова.