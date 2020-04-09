«Он не хотел от меня детей»: Чудакова ушла от мужа-бизнесмена, который на 17 лет старше ее

Актриса Ольга Чудакова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, почему рассталась со вторым мужем бизнесменом по имени Алексей. Он на 17 лет старше ее.

«Он появился в моей жизни в тяжелый момент. Мы потеряли как раз друга, я и мой брат. Я пережила в тот период еще и предательство молодого человека, который тогда у меня был. Он мне изменил. Это известный журналист. Это, наверное, самый тяжелый период был в моей жизни». Ольга Чудакова

С Алексеем, который стал ее вторым мужем, у них сначала был гостевой брак.

«Потом мы съехались, снимали квартиру. Я забрала сына от первого брака Никиту от родителей. Алексей – бывший военный. Он сдержанный на проявление эмоций. Отношения с моим сыном Никитой у него были правильно и дипломатически выстроены. Десять лет я жила как у Христа за пазухой. А потом в мою голову пришла мысль, что я хочу дочку. При этом врачи вертели пальцем у виска и говорили, что мне больше не суждено иметь детей. У Алексея не было активного желания заиметь со мной детей. А потом он и вовсе сказал, что не хочет ребенка. Это был удар. Было ощущение, что я ослышалась. Я не понимала, почему он сказал нет», — отметила она.

В итоге актриса ушла от мужа.