В Белоруссии часть трибун на футбольном матче заполнили манекенами

За поединком брестского «Динамо» и «Шахтера» из Солигорска наблюдали безжизненные куклы.

В Белоруссии необычная акция состоялась на футбольном поле во время матча брестского «Динамо» против «Шахтера» из Солигорска. Часть зрительских трибун заняли манекены с распечатанными фотографиями лиц фанатов футбола.

За какую конкретно команду болели приглашенные «гости», непонятно, так как на них были майки самых разных футбольных клубов.

По словам представителей клуба «Динамо», акция была посвящена эпидемии коронавируса и призывала наблюдать за футболом онлайн, не выходя из дома. Билеты же на подобные игры продаются на сайте клуба. При этом на матч также пришли и живые зрители, причем их было даже больше, чем манекенов.

Напомним, что Белоруссия в настоящее время остается практически единственной страной в мире, где продолжается национальный чемпионат по футболу.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России подтверждены 1459 случаев коронавирусной инфекции в 50 регионах страны.