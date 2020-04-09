Ольга Чудакова объяснила, почему не ужилась с Константином Райкиным в «Сатириконе»

Актриса Ольга Чудакова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила ведущему Борису Корчевникову, почему ушла из легендарного российского театра «Сатирикон», где главным режиссером трудится известный артист и театральный деятель Константин Райкин.

«Мне необыкновенно повезло попасть в театр «Сатирикон». Я с первого года активно играла в спектаклях. Первые семь лет вообще практически не уходила со сцены. Но у Константина Аркадьевича есть одна интересная манера. Он убирает из репертуара спектакли, которые, что называется, находятся в самом соку. Новых же ролей мне по каким-то причинам не предлагали». Ольга Чудакова

Как отметила актриса, сидеть и ждать у моря погоды не в ее правилах и практике. Она в какой-то момент решила уйти в свободное плавание.