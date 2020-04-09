«Женщина должна быть терпеливой»: Чудакова объяснила, почему рухнул ее брак с Моисеевым

Актриса Ольга Чудакова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем первом неудачном браке. Ее мужем был актер Алексей Моисеев. В браке у них родился сын Никита.

«С первым мужем я познакомилась в Щукинском училище. Именно там я встретила папу своего сына Никиты. Я нас завязался лихой роман. Я прогуливала пары. Мне даже грозило отчисление в институте. Было совсем не до учебы. Просто снесло голову. Потом я узнала, что нахожусь в положении. У нас родился сын Никита. Мне было всего 22 года». Ольга Чудакова

Как считает звезда, причина развода больше кроется в ней.

«Женщина должна быть терпеливой. В 20 лет этого не понимаешь. Я ревновала Алексея, что он все время с друзьями. Он мог нас оставить вдвоем с сыном в деревенском доме. Я бегала с ведрами на колонку за водой. Я злилась на него ужасно. Терпения не хватило», — отметила она.

При этом актриса призналась, что разошлись мы очень эмоционально и дурно.