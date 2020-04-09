«Вернулась я легально»: Мария Машкова улетела в США к детям и мужу

Актриса Мария Машкова в Instagram сообщила, что она благополучно добралась до США, где находятся ее дочери и супруг. Ранее звезда жаловалась, что не может покинуть Россию и улететь к родным в Америку из-за отсутствия авиасообщения между странами. Причем один раз самолет развернули и не дали лайнеру вылет в США, когда он уже находился на взлетной полосе.

По словам Машковой, только сейчас она поняла, как она хочет и любит быть мамой. Она извинилась перед своими дочерьми Стефанией и Сашей, потому что поздно это поняла. У нее, как она отшутилась, произошла задержка в развитии.

больше по теме Машкова во второй раз за четыре дня не смогла вылететь в Америку к мужу и детям Как отметила актриса, на борту произошел скандал.

Также она поблагодарила свою подругу, актрису Ирину Горбачеву. Именно она помогла подруге наконец-то улететь в Америку, где по ней тосковали дочери и любимый супруг.