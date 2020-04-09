«Москвичами так и не стали»: Макарские объяснили, почему променяли столицу на Сергиев Посад

Несколько лет назад семья перебралась в этот небольшой город, где им очень нравится.

Супруги, известные музыканты Виктория и Антон Макарские объяснили, почему они перебрались жить в Сергиев Посад. Как отметил Антон Макарский, в столице они жили долгие годы, но, как он выразился, москвичами так и не стали.

«Хорошо ненадолго приехать в мегаполис, набегаться, наработаться и уехать домой, туда, где потише и совсем другие ритмы жизни. Сергиев Посад — идеальное место для нашей семьи». Антон Макарский

Его супруга Виктория Макарская отметила, что они просто обожают Сергиев Посад. Все началось с того, что однажды они приехали в этот город к своему знакомому иеродьякону, после чего и приняли решение обосноваться здесь навсегда.

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Любопытно, что в Сергиев Посад перебралась и почти вся команда звезд. Это люди, которые выступают с ними на концертах и помогают им с их организацией. В планах у семейства Макарских построить на одной территории киностудию и домики для жизни. Тогда будет очень удобно жить и работать рядом друг с другом, сообщает «АиФ».