Илья Авербух не видит глобальных проблем для фигурного катания из-за пандемии

По его словам, стремление получать эмоции от спорта никуда у людей не денется.

Хореограф Илья Авербух заявил, что он не разделяет мнения некоторых специалистов о глобальных проблемах фигурного катания после окончания пандемии. Есть мнение, что рейтинги этого вида спорта сильно понизятся. Будет огромная потеря денег из-за того, что зрители не пойдут на ледовые арены.

Как считает специалист, из подобных ситуаций его вид спорта выбирался уже не раз. При этом он понимает, что произойдет пересмотр позиций, но без эмоций, которые дает спорт, люди просто не смогут жить.

«Не вижу глобальных проблем для фигурного катания. Хедлайнеры свое отыграют, страдать будут те, у кого нет такого большого бэкграунда. Но популярность фигурного катания сейчас колоссальная, так что с привлечением денег трудностей не будет». Илья Авербух

больше по теме Илья Авербух назвал сумму своих потерь от отмены ледовых шоу Хореограф сейчас переживает непростые времена.

Как отметил фигурист, сам он сейчас находится дома. Много общается с сыном. Пишет музыку к своему новому спектаклю «Анна Каренина». Его премьера, если все будет хорошо, пройдет в этом году в Сочи, сообщает «Спорт-Экспресс».