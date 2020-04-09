Семья канадского писателя в самоизоляции повторила заставку «Симпсонов»

Самоизоляция пробуждает в людях огромную дозу творчества. Так, семья канадского писателя Джоэла Сазерленда решила повторить знаменитую заставку к мультсериалу «Симпсоны». Надо сказать, получилось у них превосходно, ведь много внимания было уделено деталям, а также появились и нововведения.

Например, Барт в качестве наказания пишет о важности соблюдения социальной дистанции, а в конце ролика вся семья готовится хлопнуть в ладоши, но вовремя останавливается, ведь лишний раз руками лучше не соприкасаться.

При этом во время съемок творческой семейке все же пришлось выйти на улицу для съемок нескольких сцен, однако это никому не повредило, ведь кроме них там никого и не было.

Как объяснил отец семейства в описании к видео, четыре недели в самоизоляции и костюмы Симпсонов, подготовленные к Хэллоуину, помогли создать этот видеоролик. Отметим, что Джоэл Сазерденд — довольно знаменитый в Канаде писатель. Он лауреат нескольких премий, а также участник вечерних развлекательных шоу.