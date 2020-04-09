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Илья Авербух назвал сумму своих потерь от отмены ледовых шоу

Хореограф сейчас переживает непростые времена.

Илья Авербух назвал сумму своих потерь от отмены ледовых шоу
Авербух потерял большие деньги на отмене своих шоу/http://globallookpress.com/

Фигурист и хореограф Илья Авербух обозначил свои примерные потери от отмены ледовых шоу. У него сорвалось множество спектаклей в России. Под вопросом проведение соревнований в Японии и Корее, где катки пока работают и программы не отменены.

«Чтобы продержаться до августа, если тогда разрешат работать, — в районе 30 миллионов рублей. С учетом сохранения всех зарплат, издержек на аренду и так далее».

Илья Авербух

Как отметил хореограф, в ряде шоу уже оплачена аренда, реклама. Прямые убытки только от этого составят в районе десяти миллионов рублей.

По словам Авербуха, много денег он потерял от непроданных и возвратных билетов. Шоу пришлось отменять, а людям возвращать деньги. Как он отметил, логистика прорабатывается наперед на два месяца, поэтому потери, конечно, колоссальные.

Хореограф очень надеется в этот непростой момент на помощь государства. По его словам, в данном случае нужны точечные шаги по поддержке, потому что в непростой ситуации оказался далеко не он один, сообщает «Спорт-Экспресс».

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