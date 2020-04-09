Илья Авербух назвал сумму своих потерь от отмены ледовых шоу

Фигурист и хореограф Илья Авербух обозначил свои примерные потери от отмены ледовых шоу. У него сорвалось множество спектаклей в России. Под вопросом проведение соревнований в Японии и Корее, где катки пока работают и программы не отменены.

«Чтобы продержаться до августа, если тогда разрешат работать, — в районе 30 миллионов рублей. С учетом сохранения всех зарплат, издержек на аренду и так далее». Илья Авербух

Как отметил хореограф, в ряде шоу уже оплачена аренда, реклама. Прямые убытки только от этого составят в районе десяти миллионов рублей.

По словам Авербуха, много денег он потерял от непроданных и возвратных билетов. Шоу пришлось отменять, а людям возвращать деньги. Как он отметил, логистика прорабатывается наперед на два месяца, поэтому потери, конечно, колоссальные.

Хореограф очень надеется в этот непростой момент на помощь государства. По его словам, в данном случае нужны точечные шаги по поддержке, потому что в непростой ситуации оказался далеко не он один, сообщает «Спорт-Экспресс».