Анна Кастерова похвасталась, что муж в период пандемии позвал ее на свидание в «La Kyhnya»

Телеведущая вместе с Евгением Малкиным находятся в своем доме в Америке.

Телеведущая Анна Кастерова в Instagram похвасталась, что муж, известный хоккеист клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, пригласил в период пандемии ее на свидание в «La Kyhnya». Судя по всему, звезда не теряет оптимизма в этот непростой период и шутит.

Между тем в комментариях у Анны Кастеровой отметился популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«А ты согласилась? Или с другим мужиком ушла в другую часть дома?» — задал он вопрос супруге хоккеиста.

В долгу Кастерова не осталась и снова отшутилась: «Разрываюсь между La Kyhnya и Del Balkonia», — отметила она.

Отметим, что количество погибших от коронавируса в Америке только за последние сутки составило около двух тысяч человек. Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что, по предварительным прогнозам, количество погибших в США превысит сто тысяч человек. Он призвал граждан своей страны готовиться к тяжелым временам.