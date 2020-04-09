«Плохо себя чувствует и не выходит из дома»: адвокат заявила о проблемах со здоровьем у Алибасова

По словам Юлии Вербицкой-Линник, продюсер уже больше месяца не видел свою супруга актрису Лидию Федосееву-Шукшину.

Адвокат 81-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник заявила, что у продюсера группы «На-На» Бари Алибасова возникли определенные проблемы со здоровьем.

К примеру, свою супругу он не видел уже больше месяца. Сейчас они самоизолировались в разных квартирах. Шукшина находится в доме на улице Бочкова. Именно здесь она когда-то жила с писателем Василием Шукшиным. Что касается Алибасова, то он пережидает непростые времена в своей квартире в Мерзляковском переулке.

«Бари Каримович сообщил нам, что плохо себя чувствует и не выходит из дома. Мы очень обеспокоены, не дай Бог случится что-то серьезное. Все-таки вокруг коронавирус, и оба супруга в зоне риска». Юлия Вербицкая-Линник

Между тем Вербицкая-Линник отметила, что между супругами сейчас завис важный имущественный вопрос. Есть некий документ и к нему нужны пояснения от Алибасова. Супруга даже отправила ему письмо официально по почте. Пока адвокат подробности не раскрывает, но если Алибасов и дальше продолжит молчать, то, как заверила юрист, «недоразумение может перейти в публичную плоскость», сообщает «Комсомольская правда».