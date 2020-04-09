«Мы тебе много жен найдем»: Кузьмина хотели сделать министром культуры Казахстана

Музыкант Владимир Кузьмин, который сейчас находится на самоизоляции, во время общения с поклонниками в прямом эфире Instagram заявил, что его в свое время хотели сделать министром культуры Казахстана. Правда, его карьера в этой сфере не задалась.

«Говорят, и жену найдем, и все остальное обеспечим. Я отвечаю: «Да у меня есть жена!» А мне говорят: «Мы тебе много жен найдем! Нормальных». Владимир Кузьмин

При этом сам Кузьмин признался, что по натуре он совсем не министр. Сидеть на одном месте в кабинете он бы никогда не смог, потому что человек свободного плавания. В то же время в юности он был председателем совета отряда и не подкачал на этой должности. Но занимать высокие посты, как он отметил, совсем не его призвание.

Также исполнитель рассказал о своем любимом блюде. Оказывается, он просто обожает гречневую кашу с молоком. Поведал он и о том, что избавился от половины своих мотоциклов в автопарке. Раньше у него их было шесть, а теперь осталось только три. Как заверил исполнитель, он не любитель быстрой езды.