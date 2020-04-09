Борис Грачевский с молодой женой остались без няни, которая заболела коронавирусом

Создатель киножурнала «Ералаш», который стал отцом в четвертый раз, Борис Грачевский посетовал, что в ближайшее время ему придется искать новую няню для своего новорожденного сына. Напомним, что супруга режиссера Екатерина Белоцерковская родила ребенка. Его назвали Филиппом.

«Мы заранее выбрали специалиста, она должна была помогать в уходе за ребенком. Но буквально на днях выяснилось, что, к сожалению, эта женщина заболела коронавирусом». Борис Грачевский

Как отметил Борис Грачевский, в ближайшее время ему предстоит искать другую няню для своего ребенка. Он добавил, что, конечно, расстроен, но в эти непростые для всего мира времена необходимо верить в лучшее.

Как отметил Грачевский, подержать сына на руках сразу после родов ему не позволили. Всему виной карантин. Не было его и на самих родах. По словам создателя «Ералаша», он не любитель таких процессов. Ему просто страшно. Также он сказал, что супруга все время плачет. Она сильно ждала появления на свет малыша, сообщает «МК».