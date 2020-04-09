Отец Жанны Фриске должен другу певицы около двух миллионов рублей

Отец певицы Жанны Фриске, которая ушла из жизни после тяжелой болезни в 2015 году, Владимир Борисович, признался, что влез в долги, чтобы не быть должным благотворительной организации «Русфонд». Его семья была должна порядка 22 миллионов рублей. Деньги в свое время сняла со счетов организации мать Жанны. Это случилось за несколько недель до смерти ее дочери. Доказать, что средства были потрачены на лечение Жанны, семья не смогла.

Судебные приставы после разбирательств в разных инстанциях выставили на торги квартиру Жанны Фриске в элитной новостройке в Шмитовском проезде. Ее площадь около девяноста квадратных метров. Однако отец Фриске отыскал средства в прошлом году и с долгами разобрался.

По словам Владимира Фриске, квартира, которая для него многое значит, могла уйти за бесценок. В итоге ему удалось ее отстоять, но влезть в долги. Пришлось продать машину, дом в Калужской области, чтобы собрать деньги, сообщает «Комсомольская правда».

«Помог друг Жанны, которому я еще должен около двух миллионов рублей. В общем, отдали последнее, чтобы с квартиры сняли арест. Для нас она ценна как память о дочери». Владимир Фриске

Напомним, что уже несколько лет родители исполнительницы лишены возможности видеться со своим внуком Платоном. Мальчику не так давно исполнилось семь лет. Отец ребенка, телеведущий Дмитрий Шепелев, занял принципиальную позицию. Он не позволяет родным своей гражданской жены общаться с мальчиком. Родители Фриске верят, когда Платон подрастет, он все поймет и станет поддерживать с ними общение.