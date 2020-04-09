«Нам всем не свойственно ценить то, что имеем»: Тутберидзе поделилась редким видео родителей

Как отметила тренер, не проходит ни дня, чтобы она их не вспоминала.

Тренер Этери Тутберидзе в Instagram разместила видеозапись, на которой можно увидеть ее родителей. По ее словам, мамочке 8 апреля 2020 года исполнился бы 81 год. Она каждый день мысленно обращается к ней за советом и помощью.

Как отметила наставница, ее родителей уже нет на этом свете. Она никогда не сможет увидеть улыбки и услышать их голосок. Как считает тренер, она могла бы сделать для них намного больше. К примеру, уделять внимание.

«Нам всем не свойственно ценить то, что мы имеем. Воспринимаем все и всех как должное и, только теряя, начинаем вспоминать и ценить». Этери Тутберидзе

Отметим, что наставница, которая подготовила сразу несколько прекрасных фигуристок во главе с олимпийской чемпионкой корейского Пхенчхана Алиной Загитовой, родилась в 1974 году. Она стала пятым ребенком в своей большой грузинской семье. У нее три старшие сестры и брат. Ее отец работал на литейном заводе, трудяга до мозга костей. Мать всю жизнь проработала инженером.