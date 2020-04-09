«Жизнь дороже»: «Давай поженимся!» будет выходить без Володиной из-за коронавируса

Телешоу «Давай поженимся!» теперь будет выходить с двумя ведущими: Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой. Василиса Володина решила соблюдать режим самоизоляции и отказалась участвовать в съемках во время пандемии.

«Василиса решила для себя, что ее жизнь и жизнь ее близких дороже. Она, наверное, молодец. А мы – дураки. Но нас так учили, мы должны быть на передовой, должны развлекать», — рассказала Гузеева в личном блоге.

По словам ведущей, съемки программы в принципе проходят с минимальным количеством людей. Например, теперь с ними не работает парикмахер и визажист – красятся и делают прически ведущие с некоторых пор сами.

«Не умею, но что делать? Как умею, все для вас, дорогие мои», — сказала Лариса.

Кстати, на последнюю программу «Давай поженимся!» пришел жених, недавно переболевший коронавирусом. Как он выразился, «в легкой форме». Возможно, что именно это событие подтолкнуло Василису принять такое решение.