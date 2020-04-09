«Лидию Федосееву-Шукшину отвергает семья»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«Самоизоляция – шанс побыть собой»
Анастасия Волочкова

«Жизнь дороже»: «Давай поженимся!» будет выходить без Володиной из-за коронавируса

Ведущая решила соблюдать режим самоизоляции.

«Жизнь дороже»: «Давай поженимся!» будет выходить без Володиной из-за коронавируса
Василиса Володина. Фото: Global look press.

Телешоу «Давай поженимся!» теперь будет выходить с двумя ведущими: Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой. Василиса Володина решила соблюдать режим самоизоляции и отказалась участвовать в съемках во время пандемии.

«Василиса решила для себя, что ее жизнь и жизнь ее близких дороже. Она, наверное, молодец. А мы – дураки. Но нас так учили, мы должны быть на передовой, должны развлекать», — рассказала Гузеева в личном блоге.

По словам ведущей, съемки программы в принципе проходят с минимальным количеством людей. Например, теперь с ними не работает парикмахер и визажист – красятся и делают прически ведущие с некоторых пор сами.

«Не умею, но что делать? Как умею, все для вас, дорогие мои», — сказала Лариса.

Кстати, на последнюю программу «Давай поженимся!» пришел жених, недавно переболевший коронавирусом. Как он выразился, «в легкой форме». Возможно, что именно это событие подтолкнуло Василису принять такое решение.

Тэги

«Давай поженимся!»«Давай поженимся»Василиса ВолодинакоронавирусЛариса ГузееваПрограмма "Давай поженимся!"
Loading...