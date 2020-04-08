Путин дал указание автоматически продлевать паспорта и водительские права

Данная мера должна работать в ближайшие три месяца, чтобы люди меньше ходили по инстанциям во время эпидемии.

8 апреля, проводя совещание с главами регионов по поводу мер борьбы с коронавирусом, президент России Владимир Путин призвал губернаторов минимизировать разрушительные для экономики последствия всеобщей самоизоляции. Лидер страны дал указ поддерживать важные для субъектов федерации производственные предприятия, а также тех работодателей, кто не сокращает штат сотрудников. Если же сокращения все же начались, то нужно поддерживать оставшихся без работы людей, отметил глава государства.

В частности, он предложил повысить пособия по безработице до верхней планки (12130 рублей для тех, кто обратился в службу занятости после 1 марта), предусмотреть дополнительные выплаты для семей с детьми и не закрывать транспортное сообщение между регионами. А также не закрывать все предприятия «под одну гребенку», разработать графики возвращения их в нормальное рабочее русло с соблюдением норм безопасности.

Чтобы люди меньше ходили по инстанциям, Путин попросил правительство отработать механизмы автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих документов сроком на три месяца.

Президент отметил, что ближайшие две-три недели будут определяющими для дальнейшего развития ситуации, поэтому он призвал в этот период к предельной концентрации всех ресурсов и строгому выполнению рекомендаций врачей. Опыт и возможности для преодоления кризисной ситуации у страны имеются, подчеркнул Путин.