«Победим и эту заразу коронавирусную!»: Путин призвал россиян к дисциплине

Президент напомнил о том, что Россия справилась со множеством угроз в своей истории.

8 апреля президент России Владимир Путин провел онлайн-совещание с главами регионов и членами правительства, речь шла о противостоянии распространению коронавируса. После продолжительной речи, обращенной к губернаторам и чиновникам, лидер страны сказал несколько слов и для рядовых граждан, которые смотрели на него по телеэкранам.

Владимир Владимирович заверил, что понимает уровень накопившейся усталости граждан, а также объем их финансовых и бытовых проблем.

«Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется муторно и тошно, но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытание надо непременно выдержать», — сказал президент.

Путин отметил, что каждый день подтверждает силу и сплоченной российского народа: самоотверженная работа врачей и медсестер, растущие ряды волонтеров, помощь граждан своим соседям и пожилым родственникам.

«Дорогие друзья, все проходит. И это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную! Вместе мы все преодолеем», — резюмировал президент.

Добавим, что в начале своей речи он пообещал солидные дополнительные выплаты врачам и медработникам, стоящим на передовой борьбы с грозной инфекцией.