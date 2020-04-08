Никаких видеороликов: список бесплатных сайтов Минкомсвязи получил важное уточнение

В минувший вторник, 7 апреля, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации составило список из 391 сайта, к которым можно будет получить доступ даже при отрицательном балансе на устройствах.

В список попали как популярные СМИ, так и соцсети, а также развлекательные и образовательные ресурсы. Но позже появились важные уточнения. Как выяснилось, все эти интернет-ресурсы, за некоторыми исключениями, обязаны создать свои копии, в которых не будет трансляций потокового видео, то есть практически любых видеороликов. Если требование до мая не будет выполнено, сайт будет исключен из списка «избранных» и его быстро заменят на другой, готовый к подобным условиям.

Требование объясняется тем, что отсутствие видеороликов значительно ускорит загрузку подобных ресурсов, что будет крайне важно, а также это гарантирует отсутствие рекламных роликов.