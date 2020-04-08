Судная ночь: сообщение о начале комендантского часа напугало сильнее, чем коронавирус

В одном из городов США полицейские проявили креативность во время эпидемии.

Небольшой городов Кроули, что в штате Луизиана, в Америке, сумел прославиться, хотя вряд ли власти этого населенного пункта мечтали о подобной известности.

Как оказалось, в городе ввели комендантский час из-за эпидемии коронавируса. А полицейские, чтобы предупредить людей о том, что нужно идти домой и не выходить на улицу, решили включить сирену из жуткого триллера «Судная ночь».

Ситуация довольно странная из-за того, что в картине именно после этих звуков начиналось время беззакония и можно было совершать любые преступления, не боясь быть наказанными.

Так что фанаты этого фильма слушали сирену с недоумением и буквально не знали, как им поступить: то ли запирать все замки, то ли доставать оружие.

Как сообщает издание Variety, сотрудники полиции города Кроули уже извинились за сирену и пообещали изменить ее звук.