«Он два месяца приходил в себя»: Трубач вспомнил, как Моисеева разбил инсульт

Певец Николай Трубач в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как у его друга музыканта Бориса Моисеева случился инсульт.

«Конечно, сейчас Боря уже не тот веселый шут, балагур, как все привыкли его воспринимать. В любом случае — это большой человек, замечательный артист, великий. И я скажу больше. Мы поддерживаем с ним отношения по мере возможности. Я его с днем рождения всегда поздравляю». Николай Трубач

Как отметил Николай Трубач, он горд, что Борису Моисееву сделали юбилей в Кремле. Ему тогда исполнилось 60 лет. «Я для него еще до болезни написал две песни. Одну мы спели дуэтом, а одна, песня «Края», это его автобиографичная композиция. Очень такая личная. Я хочу сказать, что как раз во время записи той песни у него случился инсульт», — сказал Трубач.

По словам музыканта, они долго не сводили песню. «Он два месяца приходил в себя. И когда Боря оклемался, то мы поставили ему «Края». Он просто разрыдался. Он сейчас живет нормальной жизнью и, возможно, он бы даже и не стал продолжать карьеру, даже если не случилось инсульта. Он всегда считал, что со сцены надо уходить вовремя, чтобы не доводить до смешного», — заявил исполнитель.