«Чистые девицы»: Стерлигов показал девственниц, которые на него работают

Германа Стерлигова, одного из учредителей товарной биржи «Алиса», а ныне сельхозпроизводителя, часто упрекают в том, что его продукция имеет совершенно невероятную стоимость.

А еще его часто спрашивают, уж не девственницы ли изготовляют его фирменный товар? Уж больно цена уникальна! Стерлигов решил положить этим кривотолкам конец и уверенно заявил: «Да, девственницы!». И даже показал их в Сети. В кадре предстали скромные девушки в длинных платьях с платками на голове.

«Чистые девицы готовят продукт. А когда девицы не в чистоте, они прекращают эти занятия и занимаются кто уборкой, кто на огороде трудится, кто в поле. Но к продуктам не имеют никакого отношения!» — сказал Стерлигов в своем Instagram.

Вместе с восторженными комментариями высказались под постом Германа и скептики:

«Но перчатки не помешали бы», «Мне одной этот пост кажется сексистским? А если бы вашу дочь так в видео показали и ярлык навесили «девственница лепит пельмени»?», «Это 1000% сексисткий пост», «А вы проверяли их невинность? Справки есть?».

Некоторые фолловеры признались, что им неловко смотреть на девушек, чью физиологию Стерлигов выставил напоказ.