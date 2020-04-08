«Ситуация у нее серьезная»: Елена Малышева подтвердила, что Бабкина в реанимации

Как отметила телеведущая, она верит, что все у певицы будет хорошо.

Телеведущая Елена Малышева подтвердила, что певица Надежда Бабкина сейчас находится в реанимации в московской больнице. По ее словам, ситуация достаточно серьезная.

«Надежда Георгиевна лежит в больнице. Она в реанимации. Ситуацию у нее серьезная, но, как говорят врачи, стабильная. Давайте надеяться, что у нее все будет хорошо». Елена Малышева

При этом Елена Малышева не стала отвечать на вопрос, находится или нет Надежда Бабкина в искусственной коме. Об этом писали последние дни многие средства массовой информации, сообщает портал «7 дней».

Отметим, что представитель Надежды Бабкиной подтвердил журналистам – его подопечная действительно в больнице. Причем в клинику она попала еще в начале апреля. Какое-то время ее близким удавалось скрывать, что звезда российской сцены серьезно заболела.

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Любопытно, что гражданский муж Бабкиной, певец Евгений Гор, до последнего отрицал, что у его супруги серьезные проблемы со здоровьем. Журналистов он убеждал, что она находится дома и якобы у нее даже нет температуры. Все новости о госпитализации «казачки Нади» он называл обычным фейком.