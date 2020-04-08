«Ни один коронавирус не сможет тебя победить»: Гоген Солнцев молится за здоровье Бабкиной

Как отметил шоумен, он желает певице как можно быстрее поправиться.

Фрик Гоген Солнцев в Instagram пожелал здоровья и скорейшего выздоровления 70-летней певице Надежде Бабкиной, которая находится в больнице.

«Дорогая Надежда Георгиевна. Надя! Желаю тебе скорейшего выздоровления, так как ни один коронавирус не сможет победить тебя — настоящую русскую женщину! Душу нашей эстрады и символа тождественности и объединения огромной русскоговорящей аудитории всего мира! Мы молимся за тебя, дорогая!» Гоген Солнцев

Напомним, что Надежда Бабкина находится сейчас в больнице с пневмонией. Причем звезда в искусственной коме. Ранее прошел слух, что у исполнительницы русских народных песен коронавирус. Впрочем, позже стало ясно, что тест дал отрицательный результат.

Перед госпитализацией Надежда Бабкина отмечала свое семидесятилетие. Поздравить ее пришло около пятидесяти человек. Сейчас вся страна следит за здоровьем звезды. Ранее с пневмонией в больнице оказались другие звезды – артист Лев Лещенко и композитор Игорь Николаев. К счастью, их здоровью сейчас уже ничего не угрожает.