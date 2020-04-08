Филипп Киркоров ждет приглашения от Владимира Зеленского для поездки в Киев

Как отметил поп-король, ранее глава государства сам на него выходил и звал в гости.

Певец Филипп Киркоров во время общения в Instagram с украинской исполнительницей Ольгой Поляковой заявил, что с бывшим шоуменом и нынешнем президентом Украины Владимиром Зеленским его связывает «очень много доброго и светлого».

Как заверил исполнитель, в Киеве его всегда ждут с распростертыми объятиями. Ему бы хотелось поделиться последними новостями и новинками в своем творчестве, но из-за обострения в отношениях между странами сейчас он лишен такой возможности.

Как отметил поп-король отечественной сцены, если Владимир Зеленский до сих пор ему сам не позвонил, значит, у того есть на это определенные причины. Сам напрашиваться на визит в Киев он в ближайшее время не намерен.

«Я думаю, что он сам прекрасно знает, что Филипп Киркоров всегда придет и поддержит, раньше он сам на меня выходил».

Филипп Киркоров

Ранее Киркоров в интервью Поляковой рассказывал о своем первом поцелуе. По его словам, он остался не в восторге, так как ему нравилась совсем другая девочка. Высказался он и о своем первом интимном опыте. Как отметил поп-король, это было ужасное зрелище.