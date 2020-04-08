«Отправлено в Америку и Сирию»: Сергей Исаев высмеял нехватку масок и антисептиков в аптеках

Шоумен из «Уральских пельменей» сейчас находится с сыновьями на самоизоляции.

Лидер шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев в сторис Instagram высмеял нехватку масок, марли и антисептиков в российских аптеках. Как известно, эти виды товара сейчас в дефиците. Купить их крайне проблематично. Причина прежде всего в том, что они идут в первую очередь медикам.

Исаев опубликовал объявление, которое размещено на одной из аптек. Там написано, что нет масок, перчаток, антиспетиков, марли и даже парацетамола в таблетках.

«Отправлено в Америку и Сирию». Сергей Исаев

Отметим, что сам шоумен сейчас вместе со своей семьей находится на самоизоляции на даче. Он в это время имеет возможность уделять больше внимания своим сыновьям.

Напомним, что в России на данный момент более семи тысяч зараженных коронавирусом. Всего же в мире более миллиона больных. Всем жителям нашей страны не рекомендовано в эти дни выходить из дома. Власти потребовали, чтобы люди соблюдали режим самоизоляции. Только так можно справиться с пандемией.