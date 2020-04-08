По стопам Петросяна: у 67-летней Елены Степаненко появился ухажер, который моложе ее

У артистки Елены Степаненко появился тайный ухажер-бизнесмен. Об этом рассказали сотрудники съемочной бригады проекта «Еще не вечер!», который она ведет на канале «Россия 1». О мужчине известно, что он моложе звезды. Правда, ненамного.

Как рассказали сотрудники съемочной бригады, Елена Степаненко принимает цветы от импозантного мужчины. При этом к отношениям, как уверяют коллеги, бывшая супруг сатирика Евгения Петросяна пока не готова. Да и встречи сейчас из-за пандемии коронавируса фактически невозможны.

Интересно, что и сама артистка в беседах с коллегами признается, что не хочет пока новых отношений. Впрочем, как уверены многие, тайный ухажер вряд ли оставит своих намерений. Степаненко ему очень нравится.

Между тем сама бывшая жена Петросяна сейчас больше всего хочет, чтобы от нее отстали. Ей очень надоели расспросы о бывшем супруге, женившемся на молодой помощнице, 31-летней Татьяне Брухуновой, которая годится ему даже не в дочки, а во внучки, сообщает «Комсомольская правда».