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«Я не унываю, вчера выпила вина»: фигуристка Шошина призналась, что заразилась коронавирусом

Двадцатилетняя спортсменка в настоящее время находится в Италии.

«Я не унываю, вчера выпила вина»: фигуристка Шошина призналась, что заразилась коронавирусом
Кристина Шошина подхватила коронавирус/facebook.com

Двадцатилетняя фигуристка из Санкт-Петербурга Кристина Шошина во время прямого эфира у другой фигуристки Станиславы Константиновой в Instagram призналась, что заразилась коронавирусом. Сейчас девушка, по собственному признанию, находится в Италии. Именно там ей был поставлен диагноз.

Кристина Шошина. Фото
Шошина подхватила коронавирус/facebook.com

Как отметила фигуристка, ранее она путешествовала на корабле. Всего на нем находилось десять русских. Положительный тест на коронавирус оказался только у нее. Она отметила, что их всех закрыли по каютам и после этого у нее случилась паническая атака.

«Я не унываю. Вчера выпила вина, решила изнутри себя продезинфицировать. Но на корабле было реально страшно».

Кристина Шошина

Отметим, что фигуристка выигрывала «Таллин-Трофи», а также занимала первое место по первому спортивному разряду в Академии фигурного катания в Санкт-Петербурге, сообщает championat.com.

Добавим, что почти месяц назад Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса по всему миру. На данный момент количество зараженных перевалило за миллион человек. Самая напряженная ситуация сейчас в США. Кроме того, сильно пострадали некоторые страны Европы –Италия, Испания, Германия. В России на данный момент свыше семи тысяч зараженных. Сейчас всем жителям советуют соблюдать режим самоизоляции, чтобы не подхватить опасное заболевание.

Кстати, именно коронавирус привел к тому, что на осень был перенесен чемпионат мира по фигурному катанию. Первенство должно было состояться в канадском Монреале в конце марта. Российские фигуристки считались на нем главными фаворитками. Также сейчас во всем мире приостановлены чемпионаты по всем видам спорта. Исключение составляет только футбольное первенство Белоруссии. Там турнир пока продолжается.

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