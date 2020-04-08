«Максим, спасибо за позитивчик!»: Галкин опубликовал в Сети уморительную пародию на Альтова

Максим Галкин решил поддержать моральный дух своих поклонников в период пандемии и стал вести в личном блоге постоянную рубрику «Советская эстрада о карантине».

В ней он читает юмористические монологи, пародируя различных комиков времен СССР. В прошлый раз артист изобразил Михаила Жванецкого. Теперь досталось Семену Альтову. Галкин представил, какую бы юмореску написал артист и как бы он прочел ее перед своими зрителями. Итог своих творческих умозаключений Максим показал в Instagram.

Монолог воображаемого Альтова был посвящен некой гражданке Сидоровой, которая уже 15 дней сидела на карантине.

Восторгу зрителей Галкина не было предела! Не удержались от комментариев даже звездные подписчики артиста.

«Супер!» — написала в комментариях певица Кристина Орбакайте. «Обожаю тебя!» — отметилась оперная дива Хибла Герзмава.

Свои «лайки» поставили под постом Анита Цой, Александр Ревва и Юлия Михалкова.

«Максим, спасибо за позитивчик!!! За Альтова – отдельное мерси!», «Максим, огонь! Мне этот выпуск даже больше вчерашнего понравился», «Спасибо вам огромное за искрометное чувство юмора и поддержку! В это непростое время!!!» — написали с благодарностью подписчики Галкина.