«Сын родился»: появился снимок Жанны Фриске с Платоном на следующий день после родов

В 2013 году, ровно семь лет назад, певица делилась важным и счастливым событием в своей жизни.

На фанатской страничке сына певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева Платона в Instagram появился архивный снимок, который был сделан 8 апреля 2013 года. На фотографии можно увидеть руки исполнительницы и ее новорожденного ребенка.

Тогда Жанна Фриске очень кратко сообщила всему миру о своей радости. «Сын родился», — подписала она фотографию.

Отметим, что буквально через несколько месяцев Жанна Фриске узнала, что у нее тяжелое онкологическое заболевание. Она начала лечение. На какое-то время исполнительнице стало лучше. Она не появлялась на публике, но родные в тот момент верили, что ремиссия будет долгой. К сожалению, жизнь распорядилась иначе. В июне 2015 года вся страна узнала, что Жанна Фриске умерла.

Добавим, что отец Платона Шепелева Дмитрий не дает бабушке и дедушке видеться с ребенком уже несколько лет. Родные Фриске надеются, когда мальчик подрастет, он сделает правильные выводы и станет поддерживать с ними отношения.