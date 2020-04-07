«Нас было 49»: Сергей Астахов признался, что контактировал с Бабкиной в ее день рождения

Надежда Бабкина в марте вернулась из Майами, где отдыхала со своим гражданским мужем Евгением Гором. После этого певица успела появиться на съемках разных передач, включая «Модный приговор» и «Привет, Андрей!». А 1 апреля артистку тайно госпитализировали с подозрением на коронавирус. Накануне появилась информация, что состояние певицы резко ухудшилось и она якобы впала в кому. Однако ее возлюбленный опроверг слухи. Он заверил, что Надежда Георгиевна находится дома.

Но даже Андрей Малахов уверен, что Бабкина могла заразиться коронавирусом. Новый выпуск передачи «Прямой эфир» он посвятил певице. Был показан телефонный разговор с сыном звезды Даниилом, который сообщил, что диагноз не подтвердился. Главный врач одной из московских больниц Александр Мясников также заявил, что артистка была госпитализирована. На связь со студией вышел Вячеслав Манучаров. Он играл в юбилейном спектакле вместе с Бабкиной.

«Я с Надей в четырех спектаклях играю. Позавчера она кашляла мне в трубку. Говорила, что у нее, наверное, коронавирус!», — поделился актер.

Также прокомментировал ситуацию Сергей Астахов, который играет с ней в спектакле.

«Новость, конечно, не очень хорошая. Надежда Георгиевна заболела, заболела КоВиД-12. Тем ни менее, я считаю, что ничего страшного не произошло. Все мы болеем. Я уже знаю, что многие выписались, выздоровели. По поводу того, контактировал я с Надеждой Георгиевной или нет. Конечно, мы играли с ней в спектакле „Ночь перед Рождеством“. В самом начале мы еще шутили с салухой, чертом вот какая беда. Когда мы встречались с Надеждой Георгиевной на ее день рождения, она, как человек очень ответственный, считала каждого. Нас было 49, чтобы не нарушать распоряжение властей. Она себя чувствовала прекрасно», — рассказал артист.

«Конечно, мы обнимались, целовались. Я подчеркну, тогда не было такой явной прямой угрозы для нас. Мы даже представить себе не могли, что будут такие ограничения», — добавил Астахов. Он пожелал коллеге скорейшего выздоровления. При этом актер не стал говорить о том, сдавал ли он анализы на коронавирус.

Поддержала Надежду Георгиевну и ее диетолог Маргарита Королева. Она надеется, что врачи позаботятся о ее подруге. Девушка призвала всех беречь себя. Еще один актер Глеб Матвейчук тоже контактировал с певицей во время спектакля.