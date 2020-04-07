«В семье траур»: София Ротару переживает смерть родственника

В период, когда в мире бушует пандемия коронавируса, в семье Софии Ротару произошло горе. Как стало известно журналистам, ушел из жизни свояк певицы — муж ее родной сестры Лидии. Бизнесмен по имени Сережа содержал свою семью. Он был поддержкой и опорой для супруги и детей. Близкие похоронили родственника. В сложной ситуации артистка еще больше сплотилась со своей сестрой.

«Горе-то какое! Соня поддерживает Лиду, как только может. Не стало Сережи, который в последние годы был оплотом семьи. Он покинул нас сразу после дня рождения внука Сони, Толика. В семье траур», — поделился друг семьи Ротару.

Стоит отметить, что Сергей не жаловался на проблемы со здоровьем. Он успел отпраздновать день рождения внука звезды Толика и готовился к еще одному очень важному событию — свадьбе собственной дочери.

Сестра Ротару прожила в браке с известным украинским бизнесменом более 40 лет. Их дочка пошла по стопам знаменитой родственницы и стала петь. Она выступает под псевдонимом Соня Кей. Друг семьи считает, что в семье певицы потеряли всех мужчин, об этом пишет Собеседник.Ru. Близкие приехали в Черновцы, где жил Сергей.

К слову, Соня Кей тоже соблюдает траур. Она почтила память отца, опубликовав пост в соцсети. Девушка назвала его лучшим в мире отцом. «Я до сих пор не могу поверить, что его уже нет с нами. Кажется, будто он уехал куда-то в командировку или просто на работе… Так хочется ему позвонить, поговорить обо всем и просто крепко обнять, но я этого уже никогда не смогу сделать», — призналась девушка.