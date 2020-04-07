СМИ: бывший солист группы «На-На» Валерий Юрин избит в Москве

Музыкант был доставлен в больницу с сотрясением, но от госпитализации отказался.

Первый солист легендарной группы «На-На» Валерий Юрин попал в больницу с травмами. Как передает интернет-канал Mash, 53-летнего артиста доставили в госпиталь с ушибом головы и сотрясением, но, получив помощь, мужчина уехал.

По предварительной информации, музыканта избили, выяснением причин происшествия занимается полиция. Издание сообщает, что неизвестные лица пришли в московскую квартиру музыканта и в результате конфликта нанесли ему удар по голове.

Напомним, Валерий Юрин пел и играл на гитаре в группе «На-На» с момента ее основания в 1989 году и до 1992-го. Продюсер коллектива Бари Алибасов разрешил ему частично использовать наработанный репертуар до создания собственных песен, но не более одного года. Позже музыкант был замечен, исполняющим хит «Фаина» уже после истечения разрешенного срока. Тогда Алибасов обращался в полицию с заявлением о нарушении авторских прав.