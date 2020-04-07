«Энергия поможет победить болезнь»: Путин направил Джонсону поддерживающую телеграмму

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону телеграмму со словами поддержки. Недавно стало известно, что европейский руководитель заразился коронавирусом.

Сразу после подтверждения диагноза Джонсон обнародовал в личном Twitter обращение, в котором заявил, что чувствует себя неплохо, продолжает контролировать происходящие в стране процессы и работает из личного кабинета. Позже СМИ заявили, что Джонсона госпитализировали, поскольку его состояние ухудшилось.

Старший министр кабинета Майкл Гоув прояснил, что Джонсона не подключали к аппарату ИВЛ, как об этом говорилось ранее. Поддержать политика поспешил глава РФ Владимир Путин. Он направил Джонсону соответствующую телеграмму, в которой пожелал скорее поправиться.

«Хотел бы выразить свою искреннюю поддержку в этот непростой для Вас момент. Уверен, что Ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь. От души желаю вас скорейшего и полного выздоровления», — гласит текст послания.

Отметим, что коронавирусом могла заразиться и беременная возлюбленная премьер-министра Кэрри Саймондс. Ребенок у пары должен родиться в начале лета.