Александр Васильев объяснил, почему после контакта с Надеждой Бабкиной не ушел на карантин

Историк моды Александр Васильев заявил, что в последний раз виделся с певицей Надеждой Бабкиной 31 марта. В тот день снимался очередной выпуск программы «Модный приговор». Как он заверил, яркая исполнительница была здорова и полна сил.

Сейчас, по слухам, Бабкина находится в искусственной коме. Она в больнице в Коммунарке. У исполнительницы подозревают коронавирус.

«Так как Первый канал пока не прислал официальное подтверждение, что у нее обнаружили коронавирус, мне карантин никто не объявлял. Я, как и все, нахожусь на самоизоляции дома. Выхожу в ближайший магазин и на прогулку с собакой в радиусе ста метров от дома».

Александр Васильев

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Как отметил историк моды, он находился на карантине в течение двух недель после своего возвращения из Португалии. Его подменял на «Модном приговоре» артист балета Николай Цискаридзе. После двухнедельной изоляции он появился в студии вместе с телеведущей Юлией Барановской и общественницей Екатериной Гордон. Все выпуски программы, как заверил Васильев, отсняты до 30 апреля, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что информация о состоянии «казачки Нади» сейчас крайне противоречива. К примеру, ее гражданский муж певец Евгений Гор сказал, что его супруга дома. У нее якобы даже нет температуры. Новости о болезни 70-летней звезды он назвал фейком и полной чушью. В то же время не исключено, что Бабкина все-таки угодила в больницу. Музыкант Аркадий Укупник считает, что в ближайшие дни родственники не будут рассказывать о ее состоянии.