«Я стал изгоем»: Укупник заявил, что люди шарахаются от него после съемок у Малахова

По словам певца, его жизнь в поселке за городом сейчас превратилась в ад.

Музыкант Аркадий Укупник заявил, что эфир у телеведущего Андрея Малахова он запомнит надолго. Напомним, что в студии гости обсуждали артистку Валентину Толкунову. В гостях был артист Лев Лещенко, у которого позже обнаружили коронавирус.

По словам Укупника, он с Лещенко близко не общался, так как в студии уже тогда были повышенные меры предосторожности. Никаких симптомов болезни у него нет до сих пор. Съемки, напомним, прошли 17 марта. Между тем в районе, где музыкант проживает пустили слух, что Укупник болен коронавирусом.

«Я стал изгоем. Люди из соседних поселков распространили информацию, что я болен, что меня ищет полиция… Когда я выходил гулять с собакой, все в ужасе от меня шарахались!» Аркадий Укупник

Как отметил Аркадий Укупник, ему особенно обидно, что слух о его заболевании пустили люди, у которых есть определенная власть и авторитет.

Также он высказался о Надежде Бабкиной, которая, по слухам, сейчас в коме. Он верит, что артистка поправится и надеется, что у нее обычная пневмония, а не коронавирус, сообщает «Комсомольская правда».