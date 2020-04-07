«Спасение жизней – призвание ваше»: Вячеслав Мясников посвятил трогательную песню врачам

Один из участников шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников посвятил трогательную песню всем врачам, которые в эти дни спасают сотни человеческих жизней в период пандемии. Напомним, что количество заболевших во всем мире уже давно перевалило за отметку в миллион человек. В России пока ситуация не выходит из-под контроля, но больных с каждым днем все больше, что не радует.

«Друзья мои, эта песня для тех, кому приходится тяжелее всего. На кого мы надеемся и кому верим — врачам! Хочется пожелать им здоровья и сказать огромное спасибо от всех нас!» Вячеслав Мясников

Надо отметить, что в песне Вячеслава Мясникова очень красивые слова. В тексте речь идет о том, что врачи сегодня вносят огромную лепту в здоровье людей, спасая человеческие жизни.

В его композиции, в частности, есть такие слова: «Спасение жизней — призвание ваше. За каждым спасенным — стоит чье-то имя».

Отметим, что Вячеслав Мясников написал уже не один десяток очень трогательных и лирических композиций, у которых огромная армия поклонников в Сети. Напомним, что с Андреем Рожковым они выступают отдельно от «Уральских пельменей». Их шоу называется «Ваши пельмени». Сейчас, как и многие звезды шоу-бизнеса, Вячеслав Мясников находится на самоизоляции. Все ближайшие концерты у них отменены.