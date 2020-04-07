«Никаких переводов не поступало»: первая жена Дмитрия Тарасова так и не дождалась алиментов

Первая жена футболиста Дмитрия Тарасова Оксана заявила, что так и не дождалась до сих пор никаких алиментов от бывшего супруга. Как известно, много лет назад она подарила ему дочь Ангелину, которой спортсмен упорно отказывается помогать в финансовом плане.

«На данный момент никаких переводов мне не поступало. В отношениях с дочерью у Дмитрия все то же самое — последний раз он видел Ангелину летом прошлого года». Оксана Тарасова

Любопытно, что не так давно Тарасов сказал, что из-за пандемии коронавируса он боится выходить из дома. Именно поэтому и не делает переводов на имя Ангелины. Как он отмечал, онлайн-банком он пользоваться не хочет.

Между тем адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы Оксана Тарасовой, сказал, что в будущем спортсмену может грозить уголовная ответственность. Также он не удивлен тому, что футболист не так давно подарил дом своей третьей супруге модели Анастасии Костенко. Жорин думает, что таким образом игрок «перепрятывает свое имущество», сообщает «СтарХит».