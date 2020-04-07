Дочь Сергея Доренко госпитализирована с ожогами после ссоры с соседкой

У Екатерины диагностировали не только ожоги на лице, но также ушибы и сотрясение.

Сергей Доренко погиб в 2019 году. У него остались наследники от двух браков. Участок с большим домом журналист оставил своей первой супруге Марине и их детям: Екатерине, Ксении и сыну Прохору. Именно там теперь они и проживают. Но в период самоизоляции, у многих начинаются конфликты на нервной почве. Так, ссора старшей дочери Доренко с соседкой привела к тому, что 36-летнюю девушку госпитализировали.

Как рассказала сама Екатерина, у нее давно были напряженные отношения с соседкой, которая часто предъявляла ей разные обвинения. Наследница Доренко держит собак, а соседи почему-то обвиняли их в пропаже своих животных. У них дошло практически до войны. «То мусор нам на участок подкинет, собаку мою угрожала отравить», — отметила девушка. По словам Екатерины, в злополучный вечер она увидела большой костер у своего деревянного забора и стала переживать, что затея соседей приведет к плохому исходу. Она решила снять на видео костер, который развели по-соседству.

«Соседка шевелила ветки в костре длинной палкой, заметив меня, она снова стала выражать агрессию в мой адрес, а потом подошла и ударила меня той самой горящей палкой. Она чудом не попала мне в глаз, я перед лицом держала телефон — это в итоге меня и спасло. Но она обожгла мне щеку и руку, я потеряла равновесие и ударилась головой», — рассказала Екатерина.

В итоге она вызвала скорую помощь и полицию. Теперь врачи занимаются ее ожогами и ушибами, а вот сотрясение мозга не подтвердилось. Правда у девушки пострадал телефон, который упал и повредился. Дочь Доренко надеется, что соседка больше не будет на нее нападать и научится решать конфликты цивилизованно. Но, скорее всего, женщине грозит административное наказание, пишет «Комсомольская правда».