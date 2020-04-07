«Был моим первым мужчиной»: Цымбалюк-Романовская заявила, что хранит верность Джигарханяну

По словам пианистки, сейчас она пишет книгу о своей жизни с актером.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ее бывший супруг актер Армен Джигарханян оставил неизгладимый след в ее судьбе. Сейчас она пишет мемуары о тех годах, которые провела около актера. При этом она опровергла слухи, что у нее роман с сыном Джигарханяна Степаном. По ее словам, они не имеют друг к другу претензий и ни в какие связи никогда не вступали.

«Я продолжаю хранить верность его отцу, несмотря на то что уже два с лишним года в разводе с ним, несмотря на то что он на всю страну обзывал меня воровкой. Он был моим первым мужчиной и остается любимым человеком даже на расстоянии». Виталина Цымбалюк-Романовская

Как отметила пианистка, в мемуарах будет уделено внимание и Степану Джигарханяну. Она заметила, что один экземпляр будущей книги обязательно отправит Степану в Лас-Вегас, где он проживает. Все-таки они когда-то были родственниками.

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По словам Виталины Цымбалюк-Романовской, она провела почти половину сознательной жизни около Армена Джигарханяна. При этом она сказала, что бывший муж к моменту выхода мемуаров уже не сможет ничего не подтвердить, не опровергнуть из того, что там будет написано, сообщает портал Dni.ru.