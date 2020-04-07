«Идеальный персонаж для желтых СМИ»: Героиня Татлера объяснила свою симпатию к Собчак

Teleprogramma.pro решила немного приоткрыть завесу тайны и пообщаться с автором Telegram-канала «Героиня Татлера». До сих пор она старалась появляться в Сети инкогнито.

В своем интервью изданию она рассказала о своих взаимоотношениях с Ксенией Собчак, которая лично ведет канал под названием «Кровавая барыня». Светскую львицу героиня считает умной женщиной, и их характер общения это подтверждает.

Несмотря на обилие колкостей в ее адрес на ресурсе «Героиня Татлера» Собчак никогда не обижается, однако не отказывает себе в ответном сарказме.

«Ксения Собчак — идеальный персонаж для желтых СМИ и анонимных Telegram-каналов!» — тем не менее говорит блогер.

В тот момент, когда кажется, что журналистка наконец-то стала серьезной и забыла о своих экспрессивных выходках, она вновь появляется перед публикой с чем-нибудь эпатажным, вроде свадьбы в катафалке или эфира из бани Анастасии Волочковой. Однако работоспособность и многозадачность Ксении искренне восхищают известного блогера.

Ранее мы писали о стильном образе Собчак, которая смело сочетала меха с кожей, а также винный цвет с песочным. Светская львица заслужила искренние восхищения своих поклонников.