«Детей не пустили на похороны»: Елена Воробей вспомнила смерть отца своей дочери

Артистка Елена Воробей в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» поделилась подробностями смерти отца своей единственной дочери Сони. С бизнесменом Игорем она не смогла построить семью, но мужчина помогал ей в воспитании ребенка. У него была другая семья и двое сыновей.

«Они жили в своем доме. Там что-то случилось с черепицей на крыше. Он решил сам устранить проблему и полез. Черепица была не закреплена. Он упал с высоты третьего этажа. Получил травмы головы. Девять месяцев он боролся за жизнь. Был в коме. В результате все закончилось. Мы его похоронили». Елена Воробей

Как отметила юмористка, она приходила в больницу к мужчине, говорила с ним.

«Я не знаю, слышал ли он меня. Его супруга Люба — очень сильная женщина. Она все девять месяце была с ним. Я появлялась между гастролями, улетала, переводила деньги. Мы все помогали. Люба ставила на записи голоса сыновей, я рассказывала про родителей, про Сонечку. Не знаю, что чувствует человек, когда находится между жизнью и смертью. Мы можем только предполагать», — заметила она.

По словам Елены Воробей, детей не пускали в палату, чтобы не травмировать психику.