Teleprogramma.pro вошла в список социально значимых сайтов для россиян

Теперь заход на наш сайт со смартфона должен быть бесплатным.

Портал Teleprogramma.pro вошел в список российских социально значимых сайтов. В него попали такие гиганты, как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс», Mail.ru, «Комсомольская правда», ТАСС и другие передовые СМИ. Всего — 391 отечественный ресурс.

При составлении этого списка специалисты Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ руководствовались популярностью сайтов, количеством посетителей и интересами публики. В дальнейшем он может быть изменен, так как некоторые порталы не смогут соответствовать требованиям.

По что же дает ресурсу попадание в данный перечень? Это значит, что доступ к порталу у россиян должен быть бесплатным, то есть операторы интернета не должны взимать плату за трафик при пользовании сайтами из списка. Об этом еще в начале года говорил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

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Проще говоря, зайти на указанные сайты можно даже при нулевом балансе на телефоне. Власти ввели данную меру в условиях всеобщего карантина, когда доступ в Сеть является крайне важным для каждого жителя страны, соблюдающего самоизоляцию. Редакция портала Teleprogramma.pro рада, что теперь стала еще ближе к своим читателям.