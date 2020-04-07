«Я для Евгения Вагановича пожилая»: 52-летняя Воробей подшутила над Петросяном

Как отметила артистка, ей часто приписывали романы со звездами и коллегами.

Артистка Елена Воробей в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» подшутила над своим коллегой юмористом Евгением Петросяном, который старше ее на 22 года. Ранее он сыграл свадьбу со своей помощницей Татьяной Брухуновой. Сейчас ей 31 год.

«Ко мне недавно подошли и сказали: «А, так это вы Елена Воробей, которая разрушила семью Евгения Петросяна». Я только посмеялась. Я не подхожу Евгению Вагановичу. Я пожилая для него». Елена Воробей

Как отметила юмористка, одно время ей приписывали роман с артистом Юрием Гальцевым. На самом же деле в ее жизни действительно был мужчина, с которым, правда, отношения не задались.