«Я для Евгения Вагановича пожилая»: 52-летняя Воробей подшутила над Петросяном

Артистка Елена Воробей в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» подшутила над своим коллегой юмористом Евгением Петросяном, который старше ее на 22 года. Ранее он сыграл свадьбу со своей помощницей Татьяной Брухуновой. Сейчас ей 31 год.
«Ко мне недавно подошли и сказали: «А, так это вы Елена Воробей, которая разрушила семью Евгения Петросяна». Я только посмеялась. Я не подхожу Евгению Вагановичу. Я пожилая для него».
Как отметила юмористка, одно время ей приписывали роман с артистом Юрием Гальцевым. На самом же деле в ее жизни действительно был мужчина, с которым, правда, отношения не задались.
«Был Саша-транзитник. Я их так и называю – мужики-транзитники. Саша был женат. Но он развелся. Это был интересный союз. У нас была большая разница в возрасте – 15 лет. Мы были абсолютно гармоничной парой. Его поступки, серьезные, взрослые, дали мне основания думать, что наши отношения возможны и могут длиться долго.
Помню, дочь Сонечка пошла в первый класс и мы вместе держали ее за руку. Но он не был готов к семье со мной. Я сама закончила наши отношения. Я просто получше его узнала. Каждый день, когда вместе – это тяжело. Это проверка чувств. У него сейчас другая семья. Я желаю счастья ему. Каждый имеет на это право», – заметила Елена Воробей.