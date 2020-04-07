«Бываю и кошечкой, и стервочкой»: Елена Воробей мечтает создать семью

Артистка Елена Воробей в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказалась о своей личной жизни. После единственного неудачного брака с актером Андреем Кислюком она так и не выходила больше замуж.
«Мужское плечо все время ломалось под моим весом. Я всегда говорю, что женщине прежде всего нужно внимание. Носите нас на руках не только 8 марта. И помните: не бывает полных женщин – бывают хилые мужики».
Воробей отметила, что она, безусловно, экспериментировала. Пыталась найти своего героя. Своего мужчину с большой буквы.
«Это не просто – построить семью. Я – гастролирующий артист. Когда говорю: «Вот ворвется тот, ради кого придется разрушить график. Что будет потом?». Хочется, конечно, возвращаться в квартиру, где тебя ждут с цветами, тебе готовят обед. Человек, которого в мыслях создала, он где-то есть.
Я не из тех, с кем тяжело ужиться. Бываю и кошечкой, и стервочкой. Я не люблю скучных людей рядом. Человек, который окажется рядом со мной, когда-нибудь найдется. У меня к нему, правда, будут чуть-чуть завышенные требования», – заметила она.