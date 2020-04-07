«Бываю и кошечкой, и стервочкой»: Елена Воробей мечтает создать семью

По словам юмористки, человек, которого она создала в своих мыслях, где-то есть.

Артистка Елена Воробей в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказалась о своей личной жизни. После единственного неудачного брака с актером Андреем Кислюком она так и не выходила больше замуж.

«Мужское плечо все время ломалось под моим весом. Я всегда говорю, что женщине прежде всего нужно внимание. Носите нас на руках не только 8 марта. И помните: не бывает полных женщин – бывают хилые мужики». Елена Воробей

Воробей отметила, что она, безусловно, экспериментировала. Пыталась найти своего героя. Своего мужчину с большой буквы.