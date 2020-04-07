«Ты трагикомическая актриса»: Елена Воробей вспомнила разговор с Аллой Пугачевой

«Меня Алла Борисовна однажды пригласила на свои «Рождественские встречи». Это, конечно, была большая удача. Я когда первый раз ее увидела, то думала, что потеряю сознание. Она казалась мне божеством. Есть немного людей, рядом с которыми теряешься. Находишься в полуобморочном состоянии. Алла Борисовна как раз из их числа. Когда ты оказываешься в палитре ее ярчайших творческих красок, где лучшие музыканты и артисты, то думаешь, что сама себе завидуешь. Кажется, это сон, и потом приходит мысль, как бы оправдать доверие».