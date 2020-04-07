«Разбежались не потому, что поссорились с братом»: Вадим Самойлов о распаде «Агаты Кристи»

Музыкант Вадим Самойлов заявил, что причина распада легендарной группы «Агаты Кристи» вовсе не в его постоянных конфликтах с братом Глебом, как многие сегодня считают. Как известно, коллектив перестал существовать в 2009 году. Каждый из певцов создал свою музыкальную группу. Причем часто они исполняют на концертах песни из репертуара «Агаты Кристи».

«Мы красиво закончили историю группы большим аншлаговым концертом в «Олимпийском» и на «Нашествии». Мне за этот период не стыдно. Мы разбежались не потому, что поссорились с братом. А потому, что решили, что запишем прощальный альбом «Эпилог» и разойдемся». Вадим Самойлов

Как отметил музыкант, на рубеже нулевых у коллектива случился кризис. Из жизни ушел клавишник и композитор Александр Козлов. Причиной стал алкоголь. После этого с братом начались определенные проблемы в отношениях. Они стали часто ругаться по всяким пустякам.

Сам Вадим и его брат Глеб стали в те годы употреблять запрещенные вещества. Лишь в 2002 году они смогли остановиться. После этого записали еще несколько совместных хитовых альбомов, сообщает «АиФ».