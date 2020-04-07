«К нашей маме приходили люди от него»: Вадим Самойлов рассказал, за что не простит брата

Музыкант и бывший лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что он может все простить своему брату, который часто дает в прессе нелицеприятные интервью про него, кроме одного. В их войне он использовал мать, что непозволительно.

«К нашей маме в Екатеринбурге приходили люди от него и фактически заставили ее наговорить что-то про меня. Записали ее на видео, смонтировали, как надо, отрезали все, что не нужно, и опубликовали у себя на ресурсах, эта запись до сих пор там висит». Вадим Самойлов

Как отметил Вадим Самойлов, использовать в «братских разборках» мать – это последнее дело. За это он всегда будет ненавидеть брата.

По словам Вадима Самойлова, его брат часто распускает слухи про него. Причем доходило до смешного. Он знакомил Глеба со своими друзьями, а потом от них узнавал, как брат проклинает его и говорит в его адрес много гадостей. Также Самойлов заметил, что никогда не устраивал в СМИ травлю жены Глеба, как тот часто утверждает. По его словам, на его сайте категорически нельзя говорить о конфликте с Глебом Самойловым. Обсуждать личное с поклонниками он не хочет, сообщает «АиФ».