«Обстановка, мягко говоря, не очень»: Панарин рассказал, что творится при пандемии в Америке

Форвард команды НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что происходит в Америке в дни пандемии коронавируса. Сейчас он находится не в своем доме под Нью-Йорком, а у друга, хоккейного вратаря Сергея Бобровского.

«Обстановка в США по статистике, мягко говоря, не очень». Артемий Панарин

Как отметил Панарин, закрыты пляжи и многие магазины. Еще перед карантином он заходит в один из магазинов, чтобы купить ракетки для тенниса. Ему согласились вынести их только с заднего двора. Также он заходил в один из алкогольных магазинов. Его туда просто не пустили. Ситуация в Нью-Йорке, как считает хоккеист, крайне тяжелая.

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По словам Артемия Панарина, в гости к семейству Бобровских он с любимой девушкой должен был поехать чуть позже, но он все проанализировал и отправился пораньше, еще до закрытия границ между городами. В гостях он планирует пробыть еще около недели, а потом придется возвращаться домой, сообщает «Спорт-Экспресс».